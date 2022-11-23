Через какое зеркало можно зайти на сайт Мостбет?

В сети Интернет работают сотни сайтов различных букмекерских контор. Делать ставки можно в любой букмекерской конторе, где только удастся пройти регистрацию и пополнить игровой депозит. В последнее время наметилась определенная тенденция – все больше и больше БК начинают приобретать национальные лицензии конкретных стран, в которых осуществляют свою деятельность. В то же время, многие БК продолжают поддерживать оффшорные версии своих сайтов, на которых могут регистрироваться и делать ставки жители разных стран. Одной из таких БК является Мостбет. На оффшорный сайт жители РФ могут получить доступ через mostbet зеркало, который предоставляет беспрепятственный доступ к ресурсу.

Почему в сети существует несколько версий одной и той же БК

Все дело в лицензировании. На заре Интернета, когда всемирная сеть только-только начинала делать «первые шаги», не существовало никаких «правил». Сайты букмекерских контор «плодились» пачками. Количество желающих делать ставки росло в геометрической прогрессии. Денежные потоки превратились из «ручейков» в мощные «реки». Так долго продолжаться не могло.

Начиная с середины нулевых годов чиновники многих стран стали накладывать ограничения на игорный сетевой бизнес, а чуть позже стали появляться законы, регулирующие деятельность букмекеров в сети. Многие БК, оформившие оффшорные лицензии, стали перед выбором – либо покупать национальные лицензии, либо продолжать принимать ставки по оффшорным лицензиям, нарушая законодательство.

С течением времени требования ужесточались, все больше и больше стран стали блокировать нелицензированные сайты на своей территории. Букмекеры вынуждены были реагировать на новые реалии. В последние годы резко возросло количество сайтов букмекерских контор, ориентированных на конкретного пользователя, когда одна и та же букмекерская контора покупает лицензии разных стран, и под каждую лицензию разрабатывает и ведет отдельный сайт, который часто имеет такое же название, но расположен в другой доменной зоне.

Некоторые букмекеры продолжают поддерживать свои оффшорные версии, на которых могут регистрироваться и делать ставки жители разных стран. Некоторые букмекеры отказались от оффшорных вариантов, сосредоточившись только на легальной составляющей. А некоторые букмекеры, наоборот, отказались от лицензированных сайтов, а полностью сосредоточились на оффшорной версии. Одним из таких букмекеров является БК Мостбет.

В последнее время с «радаров» пропал сайт mostbet.ru. О причинах можно только догадываться, но, если посмотреть на статистику посещаемости ресурса в последнее время, то, можно предположить, что крайне низкая популярность российского легального Мостбет является главной причиной прекращения его работы. И, надо сказать, Мостбет не первый. Немногим ранее исчез некогда популярный сайт 888.ру, который тоже работал по лицензии РФ.

В сети остается работать оффшорный вариант Мостбет, а также появился новый сайт mostbet.partner, о котором вкратце будет рассказано ниже. Давайте посмотрим на статистические показатели этих ресурсов.

Mostbet.ru

Глобальный рейтинг – 79 615

Рейтинг страны (Азербайджан) – 350

Рейтинг категории (Азартные игры – Прочее Азербайджан) – 3

Общее количество визитов за последний месяц – 370 300

Процент отказов – 30,92%

Среднее количество просматриваемых клиентом страниц за один визит – 14,62

Средняя продолжительность визита – 11 мин 12 сек.

Динамика посещений за последние 3 месяца (тыс.) – 242 – 442 – 370

Трафик: Азербайджан (41%); Индия (12%); Украина (7%)

Mostbet.partners

Глобальный рейтинг – 450 104

Рейтинг страны (Украина) – 41 850

Рейтинг категории (Азартные игры – Ставки на спорт Украина) – 185

Общее количество визитов за последний месяц – 102 500

Процент отказов – 45,37%

Среднее количество просматриваемых клиентом страниц за один визит – 3,02

Средняя продолжительность визита – 3 мин 36 сек.

Динамика посещений за последние 3 месяца (тыс.) – 228 – 99 - 102

Трафик: Украина (27%); Индия (22%); Польша (19%)

Краткий итог

Из приведенной статистической информации можно сказать, что оффшорная версия сайта Мостбет «чувствует» себя относительно неплохо. Показатель ежемесячной посещаемости в 300-400 тысяч дает возможность конторе более-менее уверенно «держаться на плаву», поскольку стоимость оффшорной лицензии существенно ниже, чем российской.